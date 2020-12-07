В Узбекистане планируют построить солнечные электростанции мощностью 5 ГВт

CentralAsia (UZ) - Узбекистан планирует в течение десяти лет построить в стране фотоэлектрических (солнечных) электростанций (ФЭС) общей мощностью 5 тыс. МВт, сообщает Министерство энергетики.

Многие из объектов планируется запустить в ближайшие десять лет. Для этого Минэнерго республики сотрудничает со Всемирным банком, Азиатским банком развития и Европейским банков реконструкции и развития.

Стороны отбирают инвесторов для реализации данных проектов. До конца 2021 года в Узбекистане планируется запустить две солнечные электростанции по 100 МВт.

В 2019 году в Узбекистане впервые объявлен тендер на строительство солнечной электростанции. Конкурс выиграла компания Masdar из ОАЭ. До конца 2021 года в Навоийской области Узбекистана также планируется построить ветряную электростанцию.

Эмиратской компанией «Masdar» также будет осуществлено проектирование, финансирование, строительство и эксплуатация ветряной электростанции (ВЭС) мощностью 500 МВт в Навоийской области.

Строительные работы ВЭС планируется начать до конца 2021 года с вводом в эксплуатацию первой очереди генерирующих мощностей (до 250 МВт) в апреле 2023 года и всех мощностей - до конца 2024 года.