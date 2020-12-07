Состоялась молодежная онлайн-встреча между Монголией и Россией

CentralAsia (MNG) - В преддверии 100-летия со дня установления дипломатических отношений между Монголией и Россией состоялась молодежная встреча, объединившая на онлайн-площадке более 70 участников: экспертов, представителей молодежных и студенческих объединений, университетов, а также молодых специалистов из обеих стран.

Организаторами мероприятия выступили: Министерство науки и высшего образования России, Национальный Совет молодежных и детских объединений РФ, МИРЭА – Российский технологический университет.



Данная встреча позволила обсудить перспективы российско-монгольских отношений и новые возможности взаимодействия молодежи и общественной дипломатии, укрепление отношений между двумя государствами. Участники встречи обменялись лучшими практиками молодежной работы и политики, поделились своими идеями по развитию российско-монгольского молодежного диалога и определили дальнейшие этапы взаимодействия государств на 2021 год.



Программа мероприятия состояла из двух частей: пленарной сессии с участием официальных лиц из России и Монголии и интерактивного круглого стола для представителей молодежных и студенческих объединений, студентов и молодых специалистов из России и Монголии.



Вторая и основная часть встречи прошла в формате дискуссии, где представители молодежных и студенческих объединений, студенты и молодые специалисты братских регионов представили свои креативные идеи реализации более тесного взаимодействия и сотрудничества государств. Участники безоговорочно сошлись во мнении, что необходимо увеличить количество совместных мероприятий не только в онлайн, но и в рамках живого общения. В качестве таких проектов могут выступать программы обмена студентов или организация групповых туров с целью приобщения к той или иной культуре государств.



В числе конкретных примеров сотрудничества молодежи России и Монголии были предложены идеи освоения Забайкальского края в районе города Чита, где на сегодняшний день уже идет реализация проектов по благоустройству парков и заповедных зон, возводятся инклюзивные экомаршруты, создаются экологические, благоприятные для здоровья и доступные для любых слоев населения зеленые территории. Российские представители уверены, что данная локация наиболее удобна для проведения совместных мероприятий и встреч обоих государств.

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