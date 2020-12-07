В Узбекистане женщину, продавшую годовалого ребенка за $17 000, посадили на 5 лет

CentralAsia (UZ) - Уроженка Сырдарьинской области, которая продала своего ребенка за 17 000 долларов США, была приговорена к пяти годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что О.Л. была арестована 21 июля текущего года при продаже за 17 000 долларов своего годовалого ребёнка оперативнику, который выступил в роли «специального покупателя».

По данным местных СМИ, ссылающихся на судью Сырдарьинского областного суда, женщина в ходе суда признала себя виновной. Она была признана виновной по статье 135 ( Торговля людьми) Уголовного кодекса Республики Узбекистан и приговорена к 5 годам лишения свободы.

В Узбекистане продажа матерями своих младенцев стало не редким явлением. На заседании Национальной комиссии по борьбе с торговлей людьми и принудительным трудом в сенате 4 декабря спикер Сената Танзила Нарбаева заявила, что за последние три года родители продали 114 младенцев. 89% проданных младенцев - это дети до 1 года. По словам Нарбаевой, анализ показал, что 31% женщин, продававших своих младенцев, находились в трудном социальном положении, 17% сделали это, чтобы скрыть факт рождения, а 52% - ради финансовой выгоды.