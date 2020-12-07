Эксперты рассказали, нужно ли выключать Wi-Fi на ночь

CentralAsia (CA) - Многие люди по привычке отключают ночью Wi-Fi-роутер, но не задумываются над тем, а нужно ли это делать. На этот вопрос в интервью «Российской газете» ответили специалисты по безопасности.



Директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» в «Ростелеком-Солар» Олег Седов объяснил, что время суток не влияет на безопасность устройства, поскольку взлом его, как правило, осуществляется роботами, которые не совершают свои действия по определенным графикам, а делают это рандомно.



Сотрудник компании Avast Луис Корронс дал совет время от времени менять имя и пароль в настройках роутера, так как это поможет снизить риски взлома сети потребителя. Помимо этого, он рекомендовал следовать всем правилам по созданию надежных паролей.



Еще одним способом обезопасить себя от взлома является включенное шифрование WPA2 или WPA3 — протоколы безопасности Wi-Fi Protected Access.



Специалисты также рекомендовали отключить беспроводное или удаленное администрирование, которое может позволить злоумышленнику войти в настройки роутера.

