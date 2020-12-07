[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  7 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Туркменистане из-за кризиса всё больше людей оставляют родителей и детей в домах престарелых и интернатах, - СМИ

CentralAsia (TM) -  Дефицит и рост цен на продукты и лекарства, финансовый кризис и безработица отразились на уровне жизни населения Туркменистана. Наиболее уязвимыми являются инвалиды.

По данным туркменской службы Радио Свобода, пенсия по инвалидности в Туркменистане составляет 400 манатов. По официальному курсу это 114 долларов, по курсу черного рынка - 14,2 доллара. Минимальный размер государственных пособий составляет 322 маната - 92 маната по официальному курсу, 11,5 доллара по курсу черного рынка.

По состоянию на 3 декабря, в стране килограмм мяса стоит 80 манатов, литр масла - 40 манатов, 50-килограммовый мешок муки - 600 манатов. Лекарство от почечной недостаточности 200 манат, спрей от астмы 250 манат. Стоимость неврологических, сосудистых препаратов, антибиотиков начинается от 100 манатов за 10 таблеток.

На черном рынке в середине ноября цены на продукты питания выросли на 10-15% после того, как доллар вырос с 23 до 25,6 маната.

Официальный курс доллара с 2015 года остается на уровне 3,5 маната. Туркменская служба РСЕ / РС сообщает, что многие семьи не могут содержать своих инвалидов из-за нехватки продуктов питания, высоких цен, безработицы и финансового кризиса.

Как сообщается, в Марыйском велаяте, в регионе все больше семей отвозят своих пожилых родственников в дом престарелых в Мургапском этрапе, а детей инвалидов в специальные приюты в Мары и Байрамали.

print
  • АБР представил свое страновое диагностическое исследование для Монголии
  • Видео — В Чечне похоронили обезглавившего французского учителя террориста
  • В России впервые за сутки выявили более 29 тыс. новых случаев коронавируса


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com