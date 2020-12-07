В Туркменистане из-за кризиса всё больше людей оставляют родителей и детей в домах престарелых и интернатах, - СМИ

CentralAsia (TM) - Дефицит и рост цен на продукты и лекарства, финансовый кризис и безработица отразились на уровне жизни населения Туркменистана. Наиболее уязвимыми являются инвалиды.

По данным туркменской службы Радио Свобода, пенсия по инвалидности в Туркменистане составляет 400 манатов. По официальному курсу это 114 долларов, по курсу черного рынка - 14,2 доллара. Минимальный размер государственных пособий составляет 322 маната - 92 маната по официальному курсу, 11,5 доллара по курсу черного рынка.

По состоянию на 3 декабря, в стране килограмм мяса стоит 80 манатов, литр масла - 40 манатов, 50-килограммовый мешок муки - 600 манатов. Лекарство от почечной недостаточности 200 манат, спрей от астмы 250 манат. Стоимость неврологических, сосудистых препаратов, антибиотиков начинается от 100 манатов за 10 таблеток.

На черном рынке в середине ноября цены на продукты питания выросли на 10-15% после того, как доллар вырос с 23 до 25,6 маната.

Официальный курс доллара с 2015 года остается на уровне 3,5 маната. Туркменская служба РСЕ / РС сообщает, что многие семьи не могут содержать своих инвалидов из-за нехватки продуктов питания, высоких цен, безработицы и финансового кризиса.

Как сообщается, в Марыйском велаяте, в регионе все больше семей отвозят своих пожилых родственников в дом престарелых в Мургапском этрапе, а детей инвалидов в специальные приюты в Мары и Байрамали.