В Москве на улице нашли тело 101-летнего ветерана ВОВ

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Сегодня на Большой Черемушкинской улице в Москве обнаружили тело 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны Валерия Северинова. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Труп Северинова нашли под окнами одного из домов на Большой Черемушкинской улице. По предварительным данным, он покончил с собой. Сотрудники СК начали доследственную проверку», - говорится в сообщении.

По словам источника, незадолго до гибели пенсионер перенес коронавирусную инфекцию. Кроме этого, в беседах с родственниками он в последние месяцы высказывал суицидальные мысли.

Северинов служил в Воздушно-десантных войсках на должности командира пулеметного отделения. В 1944 году он в составе 350-го гвардейского стрелкового полка был переброшен в Восточную Европу, освобождал Венгрию и Австрию. Он награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За освобождение Будапешта», «За взятие Вены», «За освобождение Праги», «За Победу над Германией».

После войны некоторое время работал директором предприятия «Фотон», уйдя на пенсию в 1997 году. Год назад ветерана со 100-летним юбилеем поздравили член Совета Федерации Франц Клинцевич и генерал-майор полиции Владимир Михалевич.