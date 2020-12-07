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  7 декабря 2020
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Туркменистан занял второе место по объему транзита нефти через Россию

CentralAsia (TM) -  Туркменистан занял второе место по объему транзита нефти через Россию. Это следует из данных российского Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.

За период с января по ноябрь 2020 года объем поставляемой нефти транзитом из Туркменистана через территорию России составил 2,11 млн тонн. В ноябре Туркменистан направил через территорию России 160 тыс. тонн нефти.

По объему транзита нефти через Россию, Туркменистан занимает второе место, уступая Казахстану. За 11 месяцев казахстанский транзит составил 14,21 млн тонн, азербайджанский — 528,6 тыс. тонн.

В 2019 году транзит туркменской нефти через Россию составил 2,038 миллиона тонн.

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