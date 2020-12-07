[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  7 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Туркменистане состоялась презентация нового мессенджера Tmchat

CentralAsia (TM) -  Туркменская компания «Туркментелеком» объявила о запуске первой национальной электронной почты sanly.tm и мессенджера tmchat. Это произошло на выставке, посвященной 25-летию нейтралитета Туркменистана, развернутой в павильонах Торгово-промышленной палаты в Ашхабаде.

Как сообщили местные СМИ, почтовый сервис sanly.tm доступен на трех языках: туркменском, русском и английском. Дизайн выполнен в национальном стиле, размер почтового ящика – 1 Гб, сервис включает также календарь, контакты, записи и чат.

Мессенджер tmchat является перспективной альтернативой многим международным социальным сетям. Он также доступен на трех языках и может быть использован в ноутбуках, нетбуках, персональных компьютерах, планшетах, смартфонах и даже в «умных» часах.

В tmchat можно переписываться, отправлять голосовые сообщения, смайлы, фотографии, совершать видеозвонки. А собственная лента новостей поможет пользователю всегда быть в курсе последних событий в стране.

print
  • В Казахстане прирост новых случаев коронавирусной пневмонии снизился
  • В США за сутки снова выявили более 200 тыс. новых случаев коронавируса
  • Подкомитет местного самоуправления парламента Монголии утверждает план мероприятий


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com