[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  7 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Китае создали прототип квантового компьютера

CentralAsia (CA) -  Китайские ученые объявили о создании прототипа квантового компьютера, который помог Поднебесной добиться «квантового превосходства». Как пишет «Синьхуа», машина не только обогнала разработку Google, но и оказалась в 100 триллионов раз быстрее самого мощного суперкомпьютера в мире.

Прототип квантового компьютера справился со стандартным проверочным алгоритмом в 10 миллиардов раз быстрее, чем прототип квантового компьютера, представленного в прошлом году Google.

Ученые провели эксперимент по отбору проб гауссовских бозонов. Машина за 200 секунд смогла отобрать 76 фотонов, в результате чего обогнала самый мощный суперкомпьютер в мире в 100 триллионов раз.

print
  • S&P оценило кредитный рейтинг Узбекистана с «негативным» прогнозом
  • В Казахстане прирост новых случаев коронавирусной пневмонии снизился
  • В Казахстане за сутки коронавирусной пневмонией заболели почти 200 человек


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com