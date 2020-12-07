В Китае создали прототип квантового компьютера

CentralAsia (CA) - Китайские ученые объявили о создании прототипа квантового компьютера, который помог Поднебесной добиться «квантового превосходства». Как пишет «Синьхуа», машина не только обогнала разработку Google, но и оказалась в 100 триллионов раз быстрее самого мощного суперкомпьютера в мире.

Прототип квантового компьютера справился со стандартным проверочным алгоритмом в 10 миллиардов раз быстрее, чем прототип квантового компьютера, представленного в прошлом году Google.

Ученые провели эксперимент по отбору проб гауссовских бозонов. Машина за 200 секунд смогла отобрать 76 фотонов, в результате чего обогнала самый мощный суперкомпьютер в мире в 100 триллионов раз.