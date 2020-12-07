В Великобритании 8 декабря начнут вакцинацию от коронавируса

CentralAsia (CA) - Уже во вторник в Британии стартует массовая вакцинация. Первые 800 000 доз получат жители домов престарелых и персонал, что там работает. «Мы заказали 40 миллионов доз этой вакцины. И еще сто миллионов доз другой — от компании «АстраЗенека». Кроме того, есть предварительные договоренности о других перспективных препаратов. В целом это 360 миллионов доз», — заявляет министр по делам бизнеса Великобритании Алок Шарма.

На прошлой неделе в Великобританию в специальных грузовиках прибыли первые дозы вакцины от коронавируса. Их привезли из Бельгии, где расположен один из заводов американского фармгигантов Pfizer. Грузовики с вакциной для Британии выехали с территории завода Pfizer в бельгийском городке Пюрс — это не менее чем в шести часах езды от Лондона, включая переправу. Вакцину перевозят в рефрижераторах при температуре минус 70. Упаковки нельзя двигать более четырех раз. После перемещения их в холодильник с температурой минус 2-минус 7 вакцина не может храниться более пяти дней. Но есть еще одна серьезная логистическая проблема — у англичан через 25 дней наступит Brexit, а соглашения о перевозе товаров через границу с Евросоюзом нет.

Министр здравоохранения Мэт Хэнкок обещал «несколько миллионов» доз до конца месяца. Ему самому, похоже, не хватит. Он и по возрасту не проходит — ему 42, а прививки пока делают тем, кто вдвое старше. Да и в списки приоритетных для страны работников министерство здравоохранения своего главу не внесло, передает НТВ.

Во главе государства, но не очереди на укол стоят королева Елизавета 94-х лет и 99-летний принц Филипп. Они, поскольку живут не в доме престарелых, как большинство их ровесников в этой стране, а в Букингемском дворце или в Виндзорском замке, попадают только во вторую категорию — по возрасту. Их, живущих уединенно с марта, обещавших провести Рождество в этом году без детей впервые за 70 лет, трудно назвать группой риска. Но сделать прививку им нужно, чтобы привить доверие к вакцине своим сомневающимся согражданам.

По последним данным, число подтвержденных случаев смерти в Британии перевалило за 75 тысяч, и страна заняла четвертое место в мире по смертности после гораздо более густонаселенных США, Индии и Бразилии.