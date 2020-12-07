В Афганистане этнические туркмены устроили акции протеста из-за похищения ребенка

CentralAsia (TM) - В городе Мазари-Шариф провинции Балх на севере Афганистана неизвестные в военном камуфляже похитили девятилетнего школьника Абдырауфа, сына известного в этой местности богатого этнического туркмена Хаджимухаммеда Неби, передает turkmen.news.

Похитители потребовали выкуп в размере 1,5 миллиона долларов США. По сообщению афганского корреспондента радио «Азатлык» Шамердангулы Мырады, это преступление вызвало возмущение туркменской диаспоры как в этой провинции, так и в других местах компактного проживания афганских туркмен.

В радиопрограмме «Туркмены мира», вышедшей в эфир 5 декабря, корреспондент рассказал подробности похищения, случившегося больше месяца назад, и о том, что вынудило туркмен выйти на митинги. По его словам, похищение ребенка произошло больше месяца назад, рано утром, когда Абдырауф на автобусе одной из частных школ ехал к месту учебы. Пятеро неизвестных под предлогом, что в автобусе заложена бомба, заставили всех выйти из салона. Когда цель преступников стала ясна, другие дети и родственники Абдырауфа попытались спасти мальчика. Но похитители стали бить их прикладами автоматов Калашникова.

Хаджимухаммед Неби оповестил о случившемся местные власти, органы правопорядка и даже некоторых полевых командиров. Однако мер по розыску похитителей и освобождению ребенка не было предпринято. Спустя некоторое время преступники потребовали полтора миллиона долларов за освобождение ребенка, прислав его отцу видео, на котором закованный цепью Абдырауф с повязкой на глазах подвергается пыткам.

Это преступление и бездействие властей провинции привели в протестным акциям этнических туркмен Афганистана. По информации корреспондента «Азатлыка», протестное движение началось неделю назад в Мазари-Шарифе и в настоящее время подхвачено туркменами в четырех провинциях на севере Афганистана — Кундузе, Фарьябе, Джаузджане и Балхе. Организаторами митингов выступили сразу три общественные организации афганских туркмен. Протестующие требуют от властей принятия мер по освобождению ребенка, поимке и наказанию преступников, а также по предотвращению новых случаев похищения детей с целью получения выкупа.

По словам местных жителей, такие преступления совершаются все чаще. Похищение Абдырауфа — семнадцатый случай за последнее время.

«Афганские туркмены по своей натуре спокойные, — заявил в эфире корреспондент. — Но если их довести до отчаяния, то они выйдут на улицу, перекроют дороги, выразят свой протест и будут рвать глотку. Похищение Абдырауфа переполнило чашу терпения туркмен, потому что до этого были случаи, когда бандиты за похищенных детей получали от родителей 30, 50, 80 и даже 100 тысяч долларов».

4 декабря служба безопасности Афганистана сообщила о задержании одного человека, подозреваемого в похищении мальчика-туркмена в Мазари-Шарифе.