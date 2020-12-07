Названы самые влиятельные женщины 2020 года

Камала Харрис

CentralAsia (CA) - Международная деловая газета Financial Times определила 12 самых влиятельных женщин 2020 года.



Список был составлен с помощью голосования читателей.



Как отметили в издании, все эти женщины боролись с кризисами и обращали внимание на важные проблемы современности.



Список возглавила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн. Она выбрана как политик, оперативно среагировавший в борьбе с коронавирусом.



Второе место заняла Озлем Туречи — один из ведущих ученых немецкой фармкомпании Biontech, разрабатывающей вакцину от коронавируса.



Также в список включены Камала Харрис, которая избрана вице-президентом США, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая «вывела страну из политического сна и дала надежду людям», и политик Стейси Абрамс за успешную кампанию демократов в штате Джорджия, США.



На следующей позиции стоят работающие матери. Это не одна конкретная женщина, а все матери, которые продолжают свою карьеру, несмотря на вызовы карантина и закрытые детские учебные заведения.



Также читатели отметили президента Тайваня Цаи Инг Вен, сделавшую экономику своей страны одной из сильнейших в этом году, канцлера Германии Ангелу Меркель за решительные меры по борьбе с коронавирусом, судью Верховного суда США Рут Гинзбург, американского политика Александру Окасио-Кортес, министра здравоохранения Индии К.К. Шайлая и американскую певицу Тейлор Свифт.