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  7 декабря 2020
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Названы самые влиятельные женщины 2020 года
Камала Харрис
Камала Харрис

CentralAsia (CA) -  Международная деловая газета Financial Times определила 12 самых влиятельных женщин 2020 года.

Список был составлен с помощью голосования читателей.

Как отметили в издании, все эти женщины боролись с кризисами и обращали внимание на важные проблемы современности.

Список возглавила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн. Она выбрана как политик, оперативно среагировавший в борьбе с коронавирусом.

Второе место заняла Озлем Туречи — один из ведущих ученых немецкой фармкомпании Biontech, разрабатывающей вакцину от коронавируса.

Также в список включены Камала Харрис, которая избрана вице-президентом США, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая «вывела страну из политического сна и дала надежду людям», и политик Стейси Абрамс за успешную кампанию демократов в штате Джорджия, США.

На следующей позиции стоят работающие матери. Это не одна конкретная женщина, а все матери, которые продолжают свою карьеру, несмотря на вызовы карантина и закрытые детские учебные заведения.

Также читатели отметили президента Тайваня Цаи Инг Вен, сделавшую экономику своей страны одной из сильнейших в этом году, канцлера Германии Ангелу Меркель за решительные меры по борьбе с коронавирусом, судью Верховного суда США Рут Гинзбург, американского политика Александру Окасио-Кортес, министра здравоохранения Индии К.К. Шайлая и американскую певицу Тейлор Свифт.

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