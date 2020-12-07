В Минске начался протестный марш пенсионеров. Видео
- Азия и мир, общество
- 18:23, 07 декабря 2020
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CentralAsia (CA) - Сегодня, 7 декабря на площадь Независимости в Минске пенсионеры собрались на протестную акцию.
Демонстративную акцию назвали «марш пенсионеров».
Небольшая колонна собравшихся на площади начала движение по проспекту Независимости в направлении площади Победы, сообщают местные СМИ. Сотрудники милиции предупреждают по громкоговорителю, что марш не был санкционирован властями.