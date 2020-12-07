Фильм узбекского кинорежиссёра «Две тысячи песен Фариды» выдвинули на кинопремию «Золотой глобус»

CentralAsia (UZ) - Ленту режиссёра Ёлкина Туйчива «Две тысячи песен Фариды» выдвинули на международную кинопремию «Золотой глобус» в категории лучшего иностранного фильма, сообщили местные СМИ.

В этом году заявлено 138 фильмов на иностранном языке из 77 стран (из которых 36 были сняты или срежиссированы женщинами). В отличие от правил «Оскар» на эту премию допускается подача нескольких заявок из любой страны при условии, что фильмы соответствуют квалификационным требованиям.

Ранее, 21 ноября 2020 года, состоялось заседание Оскаровского комитета Узбекистана. В номинации «Лучший международный художественный фильм» от страны на "Оскар" также была выбрана лента Ёлкина Туйчиева «Две тысячи песен Фариды».

Фильм на примере одной семьи рассказывает о влиянии политических событий в Туркестане начала прошлого века. По сюжету фильма герой Камиль, живущий с тремя женами вдали от людей, женится в четвертый раз. Конфликты, связанные с приходом новой женщины в семью и политическая ситуация в этом регионе приводят к тому, что семья разрушается.

93-я церемония награждения премии «Оскар» пройдет 25 апреля 2021 года в Лос-Анджелесе в знаменитом театре Dolby, а 78-я церемония «Золотого глобуса» состоится 28 февраля 2021 года в Калифорнии.