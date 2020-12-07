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  7 декабря 2020
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Узбекистан получил кредит на $59 млн на поставку самосвалов БелАЗ

CentralAsia (UZ) -  Российская госкорпорация «ВЭБ.РФ» профинансирует поставки техники БелАЗа на 59 млн долларов в Узбекистан. Средства выделены АО «Алмалыкский ГМК» на срок в пять лет.

Как сообщает пресс-служба «Банка БелВЭБ», это первая интеграционная сделка в интересах предприятий трех стран. Доля российской составляющей в себестоимости БелАЗа достигает 30%, что достаточно для участия в программе российской корпорации развития.

Агентом по субсидированию процентной ставки «ВЭБ.РФ» выступает «Банк БелВЭБ».

Поставка в рамках проекта уже началась. Первые самосвалы грузоподъемностью 220 т были отгружены в октябре и ноябре.

Алмалыкский ГМК – одно из крупнейших горно-металлургических предприятий в Узбекистане, производитель порядка 90% серебра и 20% золота в стране, крупнейший производитель меди в Центральной Азии.

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