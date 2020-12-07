Узбекистан получил кредит на $59 млн на поставку самосвалов БелАЗ

- Узбекистан, общество
- 19:59, 07 декабря 2020
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CentralAsia (UZ) - Российская госкорпорация «ВЭБ.РФ» профинансирует поставки техники БелАЗа на 59 млн долларов в Узбекистан. Средства выделены АО «Алмалыкский ГМК» на срок в пять лет.
Как сообщает пресс-служба «Банка БелВЭБ», это первая интеграционная сделка в интересах предприятий трех стран. Доля российской составляющей в себестоимости БелАЗа достигает 30%, что достаточно для участия в программе российской корпорации развития.
Агентом по субсидированию процентной ставки «ВЭБ.РФ» выступает «Банк БелВЭБ».
Поставка в рамках проекта уже началась. Первые самосвалы грузоподъемностью 220 т были отгружены в октябре и ноябре.
Алмалыкский ГМК – одно из крупнейших горно-металлургических предприятий в Узбекистане, производитель порядка 90% серебра и 20% золота в стране, крупнейший производитель меди в Центральной Азии.