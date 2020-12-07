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  7 декабря 2020
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В Туркменистане запустили самый мощный в Центральной Азии завод керамических изделий

CentralAsia (TM) -  В Халачском этрапе Туркменистана на днях введён в строй завод по производству высококачественных керамических изделий.

Производственные цеха нового предприятия хозяйственного общества «Довлетли довран» – члена Союза промышленников и предпринимателей – занимают площадь полтора гектара. А вся территория завода раскинулась на 28 гектарах.

По мощности и высокой технологичности новостройка станет одной из крупнейших в Центральноазиатском регионе по выпуску на уровне мировых стандартов керамических изделий, рассчитанных как для внутреннего, так и внешнего рынков.

Проектная мощность предприятия рассчитана на выпуск в год 192,5 тысячи тонн продукции или 80 миллионов единиц изделий. Все производственные процессы полностью автоматизированы.

Высокопроизводительное оборудование, техника и аппаратура поступили от известных мировых производителей из Японии, Италии и Испании.

Новое предприятие, где будет трудиться в 3 смены свыше 200 рабочих и специалистов широкого профиля и инженерно-технических работников, имеет автономную систему жизнеобеспечения.

На церемонии открытия наиболее отличившимся строителям от имени Президента Гурбангулы Бердымухамедова вручены ценные подарки, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

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