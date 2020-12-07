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  7 декабря 2020
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«Туркменховаёллары» запустит мобильное приложение для покупки билетов онлайн

CentralAsia (TM) -  Агентство «Туркменховаёллары» разрабатывает мобильное приложение для онлайн покупки авиабилетов.

Презентация приложения прошла в рамках выставки, посвященной 25-летию нейтралитета Туркменистана. На данный момент ведется завершающий этап работы и в скором времени приложение будет доступно для пользования, сообщили местные СМИ.

На данном этапе известно, что приложение будет состоять из нескольких разделов. Так,например, на главной странице можно будет просмотреть и выбрать нужное направление и время полета.

Сообщается, что приложение будет включать информацию как про внутренние рейсы, так и международные.

Оплатить билет можно будет при помощи банковских карт Туркменистана.

Приложение будет доступно в Appstore и Play market.

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