«Туркменховаёллары» запустит мобильное приложение для покупки билетов онлайн

CentralAsia (TM) - Агентство «Туркменховаёллары» разрабатывает мобильное приложение для онлайн покупки авиабилетов.

Презентация приложения прошла в рамках выставки, посвященной 25-летию нейтралитета Туркменистана. На данный момент ведется завершающий этап работы и в скором времени приложение будет доступно для пользования, сообщили местные СМИ.

На данном этапе известно, что приложение будет состоять из нескольких разделов. Так,например, на главной странице можно будет просмотреть и выбрать нужное направление и время полета.

Сообщается, что приложение будет включать информацию как про внутренние рейсы, так и международные.

Оплатить билет можно будет при помощи банковских карт Туркменистана.

Приложение будет доступно в Appstore и Play market.