«Туркменховаёллары» запустит мобильное приложение для покупки билетов онлайн
- Туркменистан, новости компаний
- 20:45, 07 декабря 2020
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CentralAsia (TM) - Агентство «Туркменховаёллары» разрабатывает мобильное приложение для онлайн покупки авиабилетов.
Презентация приложения прошла в рамках выставки, посвященной 25-летию нейтралитета Туркменистана. На данный момент ведется завершающий этап работы и в скором времени приложение будет доступно для пользования, сообщили местные СМИ.
На данном этапе известно, что приложение будет состоять из нескольких разделов. Так,например, на главной странице можно будет просмотреть и выбрать нужное направление и время полета.Сообщается, что приложение будет включать информацию как про внутренние рейсы, так и международные.
Оплатить билет можно будет при помощи банковских карт Туркменистана.
Приложение будет доступно в Appstore и Play market.