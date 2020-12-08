Монголия борется со своей первой настоящей волной COVID

CentralAsia (MNG) - После регистрации первого случая местной передачи в ноябре в Монголии количество местных случаев COVID-19 превысило завозные.

1 декабря Монголия завершила 19-дневный карантин, призванный остановить первые случаи местной передачи COVID-19. Тогда общее количество людей с диагнозом COVID-19 в Монголии достигло 812 человек. А сегодня достигло 887 человек.

Пока погибших нет. С марта число заболевших неуклонно растет. Число завезенных случаев через репатриированных граждан составляет 383 — это означает, что количество местных случаев, переданных после первого такого случая 11 ноября, быстро превысило завезенные случаи.

Когда 12 ноября Государственная чрезвычайная комиссия (ГЧК) Монголии объявила о полном комендантском часе на пять дней, он столкнулся с несколькими группами пациентов с COVID-19. В один кластер входил водитель грузовика, который недавно вернулся из России и прошел 21-дневный карантин в гостинице. С тех пор выяснилось, что люди, которые проходили карантин в этой гостинице, неоднократно нарушали процедуры изоляции. В этот кластер вошли более 40 человек.

Еще один кластер инфекций COVID-19 был быстро обнаружен в аймаке Сэлэнгэ. Сэлэнгэ — самый северний аймак Монголии, где находится крупный контрольно-пропускной пункт на границе с Россией. Несмотря на то, что граница была закрыта для передвижения людей с марта, трансграничное движение товаров продолжало работать. С тех пор граница закрыта на неопределенный срок. В аймаке Сэлэнгэ более 183 человек диагностировали COVID-19.

Третий и наиболее тревожный кластер возник среди железнодорожников. Монголия управляет железной дорогой, идущей с севера на юг, которая соединяет Россию, Монголию и Китай. Большинство людей с диагнозом COVID-19 в Монголии — это железнодорожники и члены их семей. Железная дорога проходит через аймаков Сэлэнгэ, Дархан, Орхон и Говьсумбэр.

За 19 дней полного комендантского часа было проведено более 188 044 ПЦР и экспресс-тестов. Население Монголии составляет чуть более 3,3 миллиона человек, поэтому количество тестов составляет 5,7 процента населения. В Сэлэнге было протестировано 18 000 человек — практически каждый житель провинции. Город Дархан, второй по величине город Монголии с населением 100 000 человек, пошел другим путем. Они попросили людей предоставить по одному человеку для тестирования на семью. За три дня было протестировано более 28 000 человек. Также были проверены 16000 сотрудников Монгольской железной дороги.

Из-за того, что в столице Улан-Батора введен комендантский час, более 40 000 человек, живущих за пределами города, застряли. В течение четырех дней всем людям, которые хотели вернуться, сделали ПЦР-тесты. Поскольку никто из них не был инфицирован, им разрешили вернуться и проинструктировали самоизолироваться по прибытии в пункт назначения.

Представители правительства Монголии надеялись, что им удалось отследить и изолировать всех пациентов с COVID-19, но на всякий случай они продлили комендантский час еще на 10 дней. Людям было приказано продолжать носить маски и выходить на улицу только в случае еды и оказания неотложной медицинской помощи.

Хотя история еще не закончена, мы можем указать на некоторые уроки, извлеченные из недавнего появления местной передачи в Монголии.

Монголия ввела строгие карантинные меры, такие как закрытие границы и призыв ко всем гражданам носить маски 25 января. Ранняя рекомендация носить маски была важна для предотвращения передачи инфекции. После 10 месяцев отсутствия локальной передачи COVID-19 люди и правительственные чиновники начали расслабляться. От строгих мер, обеспечивающих безопасность Монголии, отказались. Трудно соблюдать строгий режим в течение многих месяцев.

Поскольку Монголия могла быть свободна от COVID-19 в течение более 10 месяцев, она могла подготовиться к возможным случаям, накопив маски, костюмы СИЗ, основные лекарства и респираторы. Несколько больниц были признаны центрами COVID-19, и сотрудники были готовы лечить пациентов. Монголия также приобрела несколько новых лабораторий ПЦР в стратегически важных местах недалеко от приграничных городов и приобрела мобильные. Мобильные лаборатории были необходимы в провинциальных городах и позволили медицинскому персоналу быстро развернуться и провести тесты в короткие сроки.

Хотя медицинский персонал до сих пор хорошо отслеживал всех людей, которые были в контакте с подтвержденными случаями COVID-19, в условиях большой эпидемии отслеживание большого количества людей вручную было бы затруднительно, если вообще возможно. Использование приложений отслеживания на мобильных телефонах, как в Южной Корее, будет иметь важное значение. Кроме того, из-за того, что большое количество людей просили использовать веб-сайты для проверки результатов своих тестов, веб-сайты неоднократно падали. Мобилизация новых высокотехнологичных методов для мониторинга и отслеживания инфекций COVID-19 будет иметь важное значение для снижения показателей.

Монголия была свободна от COVID-19 более 10 месяцев. Это не было случайностью. Строгие процедуры, которые были введены для защиты от вируса, работали почти год. Но недавний опыт страны показывает, что поддерживать высокий уровень готовности в течение длительного времени сложно, но это возможно.

автор: Анандсайхан Нямдаваа - независимый консультант из Улан-Батора, Монголия.

источник: The Diplomat

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