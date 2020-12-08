Идейные лидеры мысли со всей Монголии обсуждают трансформацию систем в постпандемической Монголии

CentralAsia (MNG) - Пандемия коронавируса принесла непредвиденные и беспрецедентные проблемы во всем мире, а также в Монголии. Традиционные и фундаментальные подходы к решениям в области развития требуют острой необходимости в инновациях и изменениях.

ПРООН в Монголии организовала виртуально вторую «Sounding Board» своего пути трансформации с лидерами мысли из местного и международного сообщества для диалога о том, как Монголия может решить проблемы воздействия COVID-19 с помощью подхода системного мышления и разработки развития преобразующего «портфеля опционов».

Согласно недавнему исследованию ПРООН о влиянии COVID-19 на цели в области устойчивого развития, во всем мире из-за пандемии более 207 миллионов человек могут оказаться за чертой бедности. Однако упреждающие инвестиции в достижение Целей в области устойчивого развития, включая управление, социальную защиту, экологическое восстановление и цифровизацию, могут вывести к 2030 году 146 миллионов человек в нестабильных и затронутых конфликтами государствах из крайней нищеты. Из-за глубокого социально-экономического воздействия пандемии на все страны, включая Монголию, с начала 2020 года ПРООН в Монголии разрабатывает упреждающий и системный подход к проблемам развития, чтобы быть помощником, а не поставщиком решений.

Воздействие пандемии обнажило многие области в существующих системах, которые являются хрупкими и непригодными для обеспечения лучшего будущего Монголии, никого не оставляя позади. «Sounding Board» обсудил преобразующий портфель вариантов, подчеркнув важность целенаправленного поиска иной логики и решений проблем, с которыми сталкивается Монголия. Таким образом, ПРООН поощряет активный и взвешенный подход к трансформации систем для решения все более многогранных и сложных проблем, включая изменение климата, пандемию коронавируса и растущее социальное неравенство.





«Новое будущее все еще неопределенно и только появляется. Тем не менее, решения и ответы, которые мы предлагаем для Монголии, должны способствовать дальнейшему укреплению достойной жизни, сбалансировать экономику и в целом поддерживать жизнестойкость народа и окружающей среды Монголии, направляя Монголию на ее пути к лучшему развитию на благо всех людей в стране. Ничего из этого не может произойти без преданных партнеров, которые присоединились к нам в нашем «Sounding Board», чтобы поддержать Монголию на этом пути. Лидеры мысли, присоединившиеся к ней сегодня, помогают формировать и информировать о вариантах на будущее, и за это мы им благодарны», - сказала Элейн Конкиевич, постпред ПРООН в Монголии.

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