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  8 декабря 2020
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В Монголии отмечена самая холодная ночь с начала зимы

CentralAsia (MNG) -  Ночь 3 декабря была самой холодной с начала зимы в Монголии. В частности, - 42,8 °C в сомоне Отгон аймака Завхан и - 40,8 °C в сомоне Байдраг аймака Баянхонгор.

-36 ...- 43 градуса по Цельсию в верховьях реки Завхан, Хурэнбэлчир и котловины Дархад, -26 ...- 34 градуса по Цельсию в горных районах Алтая, Хангая, Хубсугула, долинах рек Эг-Уур, Орхон, Туул, Тэрэлж и Хэрлэн и в степи Дарьганга, -13 ...- 20 градусов по Цельсию в котловине озера Увс, в бассейне рек Онон и Улз и малоснежных районах в южной части Гобийского района, -13 ...- 20 в других районах.

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