Монгольская баранина доставлена в китайскую провинцию Хайнань

CentralAsia (MNG) - Министерство торговли Китайской Народной Республики распределяет баранину, подаренную Монголией Китаю.

В понедельник в общей сложности 308 ящиков баранины с надписью «подарено из Монголии» были переданы 865 врачам городской больницы Хайоку в провинции Хайнань. Эти врачи и медсестры входили в состав вспомогательной группы Уханя.

Президент Монголии Х. Баттулга посетил Китай в феврале этого года, в критический момент для предотвращения и контроля пандемии COVID-19, и пожертвовал 30 000 овец в помощь. Он был обеспокоен «укреплением здоровья врачей и персонала в очаге коронавируса». Министерство торговли Китая организует это мероприятие и раздает пожертвование медицинскому персоналу, который работал в Ухане.













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