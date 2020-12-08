В Монголии за сутки коронавирус выявлен у одного человека

CentralAsia (MNG) - За прошедшие сутки в масштабах страны проведено 27 488 ПЦР тестов и выявлен только один новый случай заражения коронавирусом в Монголии.

Новый случай выявлен в аймаке Сэлэнгэ. Об этом сообщила сегодня начальник отделения мониторинга и исследования Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) А.Амбасэлмаа.

На сегодняшний день количество заболевших коронавирусом в Монголии составляет 888 человек, лечение продолжают 495 пациентов.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения