[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Мирзиёев помиловал 104 заключенных в связи с Днем Конституции

CentralAsia (UZ) -  По случаю 28-й годовщины принятия Конституции президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о помиловании 104 граждан, «отбывающих наказания за совершение преступлений, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления».

По данным УзА, из числа помилованных 6 лиц полностью освобождены от отбывания основного наказания, 50 лиц освобождены от отбывания наказания условно-досрочно, назначенное в отношении 7 лиц наказание заменено более мягким.

Кроме того, сокращены сроки наказания в виде лишения свободы, назначенные в отношении 41 лица.

Среди помилованных – 13 граждан иностранных государств, 9 мужчин старше 60 лет, 1 женщина, 21 человек, участвовавшие в деятельности запрещенных организаций.

В прошлом году по случаю Дня Конституции президент Узбекистана помиловал 92 человека.

После этого, в феврале текущего года Ш. Мирзиёев помиловал ещё 58 заключенных, 83 - по случаю Женского дня (8 марта), 258 - накануне Рамадана (май) и 113 - накануне 29-й годовщины Независимости (август).

print
  • Узбекские рестораны в Нью-Йорке «остались на плаву» из-за особенностей менталитета (видео)
  • В Китае создали прототип квантового компьютера
  • Гражданка Внутренней Монголии КНР пожертвовала ГЧК 40 миллионов тугриков


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com