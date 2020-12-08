Мирзиёев помиловал 104 заключенных в связи с Днем Конституции

CentralAsia (UZ) - По случаю 28-й годовщины принятия Конституции президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о помиловании 104 граждан, «отбывающих наказания за совершение преступлений, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления».

По данным УзА, из числа помилованных 6 лиц полностью освобождены от отбывания основного наказания, 50 лиц освобождены от отбывания наказания условно-досрочно, назначенное в отношении 7 лиц наказание заменено более мягким.

Кроме того, сокращены сроки наказания в виде лишения свободы, назначенные в отношении 41 лица.

Среди помилованных – 13 граждан иностранных государств, 9 мужчин старше 60 лет, 1 женщина, 21 человек, участвовавшие в деятельности запрещенных организаций.

В прошлом году по случаю Дня Конституции президент Узбекистана помиловал 92 человека.

После этого, в феврале текущего года Ш. Мирзиёев помиловал ещё 58 заключенных, 83 - по случаю Женского дня (8 марта), 258 - накануне Рамадана (май) и 113 - накануне 29-й годовщины Независимости (август).