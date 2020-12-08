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  8 декабря 2020
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В Таджикистане число зараженных коронавирусом приблизилось к 12,5 тысячам

CentralAsia (TJ) -  За прошедшие сутки в Таджикистане зарегистрирован 41 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

Также за 7 декабря 48 человек были выписаны из медучреждений после выздоровления, за сутки случаев смерти от коронавируса не зафиксировали.

Общее количество зараженных коронавирусом в Таджикистане достигло 12 469 человек, из них выздоровел 11 881 пациент или 95,3% инфицированных, скончались 87 человек.

Коронавирус в Таджикистане
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