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  8 декабря 2020
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В Казахстане снизился суточный прирост зараженных коронавирусом

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 670 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 8 декабря сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Павлодарская область - 104;

- Костанайская область - 75;

- Северо-Казахстанская область - 75;

- Восточно-Казахстанская область - 71;

- город Алматы - 65;

- Атырауская область - 61;

- Акмолинская область - 60;

- город Нур-Султан - 41;

- Западно-Казахстанская область - 40;

- Карагандинская область - 30;

- Алматинская область - 23;

- Жамбылская область - 18;

- Туркестанская область - 4;

- город Шымкент - 2;

- Мангистауская область - 1.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 137 653 случая коронавируса.

Коронавирус в Казахстане
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