В Казахстане снизился суточный прирост зараженных коронавирусом

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 670 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 8 декабря сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Павлодарская область - 104;
- Костанайская область - 75;
- Северо-Казахстанская область - 75;
- Восточно-Казахстанская область - 71;
- город Алматы - 65;
- Атырауская область - 61;
- Акмолинская область - 60;
- город Нур-Султан - 41;
- Западно-Казахстанская область - 40;
- Карагандинская область - 30;
- Алматинская область - 23;
- Жамбылская область - 18;
- Туркестанская область - 4;
- город Шымкент - 2;
- Мангистауская область - 1.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 137 653 случая коронавируса.
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