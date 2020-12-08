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  8 декабря 2020
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Главой Пентагона может впервые стать афроамериканец
Ллойд Остин
Ллойд Остин

CentralAsia (CA) -  Избранный президент США Джо Байден выдвинет отставного генерала Ллойда Остина на пост министра обороны, пишет Politico со ссылкой на источники.

Если Остин будет назначен главой ведомства, то он станет первым чернокожим министром обороны в истории США.

Остин стал первым афроамериканцем, командовавшим дивизией в боевых действиях, и был главой центрального командования вооруженных сил США. Он ушел в отставку в 2016 году, и в последние дни его называли одним из главных претендентов на должность главы Пентагона.

Остин, в прошлом генерал сухопутных сил и глава Центрального командования ВС США, ушел в отставку в 2016 году. В связи с тем, что он ушел с активной военной службы недавно, ему понадобится специальное разрешение конгресса, чтобы занять гражданскую должность министра обороны.

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