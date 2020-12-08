В Узбекистане 9% детей хронически не доедают, - ЮНИСЕФ

- Узбекистан, общество
- 9:52, 08 декабря 2020
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CentralAsia (UZ) - Вопрос детского питания в Узбекистане на неудовлетворительном уровне. Об этом говорится в отчете Детского фонда ООН - ЮНИСЕФ «Анализ положения детей в Узбекистане».
Согласно отчету, в стране только 50 процентов детей в возрасте до 6 месяцев находятся на грудном вскармливании.
Треть детей в возрасте до пяти лет «обеспечиваются минимально приемлемым разнообразием продуктов питания». Лишь 5% из них получают «минимальный рацион».
«Кроме того, у детей часто встречается дефицит питательных микроэлементов: у 15% детей диагностируется анемия, более чем у 50% детей этого возраста диагностируется дефицит железа и у 6% - дефицит витамина А», - говорится в отчете.
По данным исследователей ЮНИСЕФ, 9% детей в Узбекистане имеют симптомы хронического недоедания. Это вызывает симптомы задержки развития. У двух процентов детей наблюдаются признаки острого недоедания.