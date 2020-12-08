В Узбекистане 9% детей хронически не доедают, - ЮНИСЕФ

CentralAsia (UZ) - Вопрос детского питания в Узбекистане на неудовлетворительном уровне. Об этом говорится в отчете Детского фонда ООН - ЮНИСЕФ «Анализ положения детей в Узбекистане».

Согласно отчету, в стране только 50 процентов детей в возрасте до 6 месяцев находятся на грудном вскармливании.

Треть детей в возрасте до пяти лет «обеспечиваются минимально приемлемым разнообразием продуктов питания». Лишь 5% из них получают «минимальный рацион».

«Кроме того, у детей часто встречается дефицит питательных микроэлементов: у 15% детей диагностируется анемия, более чем у 50% детей этого возраста диагностируется дефицит железа и у 6% - дефицит витамина А», - говорится в отчете.

По данным исследователей ЮНИСЕФ, 9% детей в Узбекистане имеют симптомы хронического недоедания. Это вызывает симптомы задержки развития. У двух процентов детей наблюдаются признаки острого недоедания.