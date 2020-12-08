Россия запретила ввоз всей растительной продукции из Ферганской области

CentralAsia (UZ) - 7 декабря Россельхознадзор провел в формате видеоконференции переговоры с Государственной инспекцией по карантину растений при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

Стороны обсудили обнаружение Россельхознадзором при проведении карантинного фитосанитарного контроля партии сушеных абрикосов (1 тонна), поступившей из Ферганской области Узбекистана, карантинного для России и стран-членов ЕАЭС объекта – капрового жука. Вредитель был выявлен в стадии личинки в количестве 2 штук на 1 кг продукции, что свидетельствует о серьезном заражении партии, сообщает пресс-служба российского ведомства.

В ходе переговоров российское ведомство отметило, что капровый жук является многоядным вредителем запасов. Его распространение на территории страны может нанести серьезный урон урожаю растительной, в том числе зерновой, продукции. А это способно повлиять на экспортный потенциал России.

В связи с этим Россельхознадзор вынужден ввести запрет на ввоз всей подкарантинной продукции из Ферганской области Узбекистана.

Кроме того, стороны договорились организовать переговоры между научными сотрудниками двух стран для обсуждения применяемых методик выявления капрового жука в продукции растительного происхождения и выработки позиции о наиболее эффективных способах его обнаружения.

Потенциальный ущерб при завозе Trogoderma granarium Ev. на территорию России только от выбраковки и уничтожения товарной продукции может составить более 5 млрд руб. (67,8 млн долларов) в год.

Ранее сообщалось о запрете ввоза в Россию томатов и перца из Ферганской области Узбекистана.