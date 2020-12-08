В Монголии обсудили вопросы закупки вакцины американской компании «Moderna» от коронавируса

CentralAsia (MNG) - На этой неделе Соединенные Штаты подарили Монголии 50 респираторов, защитную одежду и наборы для экспресс-тестов для борьбы с пандемией СOVID-19.

Вчера министр финансов и руководитель рабочей группы по импорту вакцин против COVID-19 Ч.Хурэлбаатар встретился с послом США в Монголии Майклом Клечески.

Они обменялись мнениями о закупке вакцин «Moderna» американского производства и их быстрой транспортировке.

Американская компания Moderna заявила, что ее вакцина от коронавируса эффективна почти на 95%. В ближайшие недели производитель рассчитывает зарегистрировать препарат.

В испытаниях приняли участие 30 тысяч человек. Из них одна половина получила две прививки с вакциной, другая половина - плацебо. Среди тех, кому вкололи реальный препарат, коронавирусом заразились всего пять человек, и ни у одного из них не развилась тяжелая форма коронавируса. Среди тех, кому ввели плацебо, 90 человек сдали положительный тест, и у 11 болезнь протекала с осложнениями.

В Moderna также отметили, что большинство участников испытаний перенесли вакцинацию без каких-либо заметных побочных эффектов.

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