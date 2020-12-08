Пассажиров автобусов Ташкента попросили не давать в руки водителям транспортную карту

CentralAsia (UZ) - Жителей Ташкента попросили использовать бесконтактный способ оплаты за проезд, не передавая транспортные карты в руки водителям автобусов.

Компания «Тошшахартрансхизмат» обратилась к пассажирам автобусов столицы Узбекистана. Граждан попросили не отдавать транспортную карту водителям или кондукторам, а оплачивать проезд самостоятельно.

В компании напомнили, что для этого в автобусах установлены валидаторы. Держа карту при себе, пассажиры смогут соблюдать требования карантина. Кроме того, это защитит их от двойного снятия средств и от подмены карты.