[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Пассажиров автобусов Ташкента попросили не давать в руки водителям транспортную карту

CentralAsia (UZ) -  Жителей Ташкента попросили использовать бесконтактный способ оплаты за проезд, не передавая транспортные карты в руки водителям автобусов.

Компания «Тошшахартрансхизмат» обратилась к пассажирам автобусов столицы Узбекистана. Граждан попросили не отдавать транспортную карту водителям или кондукторам, а оплачивать проезд самостоятельно.

В компании напомнили, что для этого в автобусах установлены валидаторы. Держа карту при себе, пассажиры смогут соблюдать требования карантина. Кроме того, это защитит их от двойного снятия средств и от подмены карты.

print
  • В Узбекистане планируют построить солнечные электростанции мощностью 5 ГВт
  • Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 74 053
  • Посол Таджикистана встретился с главой МВД Сирии


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com