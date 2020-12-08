МОК запретил Лукашенко и его сыну участвовать в олимпийских мероприятиях

// AFP

CentralAsia (CA) - Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах объявил, что президенту Беларуси Александру Лукашенко запрещено участие в мероприятиях МОК, включая Олимпийские игры. Об этом сообщается на сайте организации.



Отмечается, что запрет введен и в отношении старшего сына белорусского лидера Виктора Лукашенко.



Данные ограничения будут действовать как минимум до февраля 2021 года. Также организация приостанавливает все выплаты Национальному олимпийскому комитету (НОК) Беларуси. Сообщается, что все олимпийские стипендии теперь будут выплачиваться напрямую белорусским спортсменам, а не через НОК.