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  8 декабря 2020
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Гражданка Внутренней Монголии КНР пожертвовала ГЧК 40 миллионов тугриков

CentralAsia (MNG) -  Х.Цанаа, гражданка Внутренней Монголии, КНР передала Государственной чрезвычайной комиссии (ГЧК) Монголии пожертвование в размере 40 миллионов тугриков (около $14 тыс.), поблагодарив всех сотрудников, которые находятся в передовой в борьбе с коронавирусом.

По данным Государственного управления по чрезвычайным ситуациям, она пожелала успехов правительству Монголии и всем сотрудникам, которые работают и принимают своевременные меры для защиты своего населения от коронавирусной инфекции.

Сама Х.Цанаа живет и работает в Монголии.

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