За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели 548 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане от коронавирусной инфекции выздоровели 548 человек, общее количество вылечившихся достигло 121 347 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан - 15 411;
- Алматы - 15 003;
- Восточно-Казахстанская область - 11 991;
- Атырауская область - 11 407;
- Карагандинская область - 10 783;
- Западно-Казахстанская область - 7442;
- Северо-Казахстанская область - 6520;
- Павлодарская область - 5482;
- Алматинская область - 5280;
- Шымкент - 5233;
- Акмолинская область - 4618;
- Костанайская область - 4515;
- Жамбылская область - 4263;
- Туркестанская область - 3417;
- Мангистауская область - 3383;
- Актюбинская область - 3329;
- Кызылординская область - 3270.
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