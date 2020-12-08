За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели 548 человек

// АКИpress

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане от коронавирусной инфекции выздоровели 548 человек, общее количество вылечившихся достигло 121 347 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Нур-Султан - 15 411;

- Алматы - 15 003;

- Восточно-Казахстанская область - 11 991;

- Атырауская область - 11 407;

- Карагандинская область - 10 783;

- Западно-Казахстанская область - 7442;

- Северо-Казахстанская область - 6520;

- Павлодарская область - 5482;

- Алматинская область - 5280;

- Шымкент - 5233;

- Акмолинская область - 4618;

- Костанайская область - 4515;

- Жамбылская область - 4263;

- Туркестанская область - 3417;

- Мангистауская область - 3383;

- Актюбинская область - 3329;

- Кызылординская область - 3270.

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