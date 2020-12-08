Гражданина Узбекистана, угрожавшего взорвать банк в Киеве, поместили в психбольницу

CentralAsia (UZ) - В августе текущего года гражданин Узбекистана Сухроб Каримов угрожал взорвать отделение банка в киевском бизнес-центре "Леонардо". Мужчина тогда был задержан усилиями правоохранителей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, решением Печерского суда, Каримов отправлен на лечение в медицинское учреждение. У узбекистанца проблемы с психикой. По этой причине он будет получать психиатрическую помощь медиков. Медики считают, что гражданин совершал преступление, не осознавая эти действия.

"Согласно решению суда, мера пресечения в виде содержания под стражей заменена на помещение в учреждение по оказанию психиатрической помощи со строгим наблюдением. Основанием данному решению является выводы судебно-психиатрической экспертизы, в которых указано на необходимость применения к подозреваемому принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи", – говорится в решении суда.

По данным прокуратуры, результаты экспертизы показали, что состояние подозреваемого в настоящее время не позволяет осознавать свои действия и руководить ими.

3 августа текущего года 32-летний Каримов зашел в отделение Универсал Банка в БЦ "Леонардо" в центре Киева и заявил, что в его двух сумках находится взрывчатка. Он разрешил выйти всем сотрудникам, остаться с захватчиком согласилась "начальница отделения". Под видом прессы, появление которой требовал захватчик, в отделение прошли сотрудники СБУ. В последствии оказалось, что взрывчатки у Каримова не было. Через три часа Каримова задержали.

Заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что у Каримова психическое заболевание - олигофрения. За несколько недель до дня захвата мужчина начал писать посты "с недобрыми призывами".