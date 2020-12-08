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  8 декабря 2020
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Иранского ядерщика Фахризаде убил пулемет с искусственным интеллектом, заявили военные
Фахризаде передвигался в бронированном автомобиле в сопровождении трех машин с охраной
Фахризаде передвигался в бронированном автомобиле в сопровождении трех машин с охраной
// EPA
Предыстория: В Иране в результате покушения убит ведущий физик-ядерщик страны

CentralAsia (CA) -  Иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде был убит из пулемета с искусственным интеллектом и спутниковым наведением, заявил заместитель главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции Али Фадави, сообщает BBC.

По словам контр-адмирала Фадави, из оружия было выпущено 13 пуль. Они попали в Фахризаде, проезжавшего по близлежащей дороге в бронированном автомобиле, но не задели сидевшую рядом жену. Пулемет был установлен на припаркованном в отдалении от дороги автомобиле «Ниссан».

Пулемет навелся на лицо мученика Фахризаде с помощью высокотехнологичной камеры, в нем были применены технологии искусственного интеллекта. Четыре пули попали в начальника охраны, который закрыл собой Фахризаде, добавил Фадави.

При этом автономное оружие, по его словам, «контролировалось онлайн с помощью спутника», люди в нападении на конвой Фахризаде не участвовали. Иранское информационное агентство Фарс сообщало, что после убийства Фахризаде автомобиль самоуничтожился при помощи взрыва.

Версия о применении высокотехнологичного оружия звучала и ранее, но сейчас об этом впервые говорит официальное лицо. Независимые источники ее по-прежнему не подтверждают.

Мохсен Фахризаде был убит 27 ноября в результате покушения в 40 км от Тегерана.

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