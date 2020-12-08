Таджикистан и Туркменистан вошли в список нарушителей религиозных свобод, - Госдеп США

CentralAsia (TJ) - Власти США составили перечь стран, которые нарушают религиозные свободы, Россию включили в специальный «список наблюдения» по этому вопросу, сообщил госсекретарь США Майк Помпео. Его заявление опубликовано на сайте Госдепартамента.

В список нарушителей вошли десять стран. Это Китай, Иран, Северная Корея, Саудовская Аравия, Мьянма, Эритрея, Нигерия, Пакистан, а также две бывшие республики СССР — Таджикистан и Туркменистан. Эти страны «вызывают особую озабоченность <...>, поскольку допускают систематическое и вопиющее нарушение религиозных свобод», сказал Помпео. Таджикистан и Туркменистан названы США среди десяти стран, вызывающих особую озабоченность в области нарушения религиозных свобод.

Отмечается, что Коморские острова, Куба, Никарагуа и Россия включены в специальный список наблюдения за странами, чьи правительства занимались или допускали "серьезные нарушения религиозной свободы".

Тем временем Судан и Узбекистан были исключены из специального списка наблюдения на основе "значительного, конкретного прогресса, достигнутого их правительствами за последний год", - заявили в Госдепе.

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