В Каракалпакстане грабитель убил 79-летнюю женщину и ее внучку ради двух телефонов

- Узбекистан, происшествия
- 11:01, 08 декабря 2020
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CentralAsia (UZ) - В Турткульском районе Каракалпакстана мужчина убил 79-летнюю женщину и ее внучку. По данному факту возбудили уголовное дело по статье 97 (умышленное убийство) Уголовного кодекса, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Узбекистана.
Сообщается, , что 29 ноября этого года 29-летний временно безработный мужчина для совершения кражи проник в чужой дом и зарезал 79-летнюю женщину и ее внучку. Он забрал два мобильных телефона.
Пожилая женщина скончалась на месте от полученных травм, а ее внучка уже в больнице.
Мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время ведется следствие.