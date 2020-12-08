В Каракалпакстане грабитель убил 79-летнюю женщину и ее внучку ради двух телефонов

CentralAsia (UZ) - В Турткульском районе Каракалпакстана мужчина убил 79-летнюю женщину и ее внучку. По данному факту возбудили уголовное дело по статье 97 (умышленное убийство) Уголовного кодекса, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Узбекистана.

Сообщается, , что 29 ноября этого года 29-летний временно безработный мужчина для совершения кражи проник в чужой дом и зарезал 79-летнюю женщину и ее внучку. Он забрал два мобильных телефона.

Пожилая женщина скончалась на месте от полученных травм, а ее внучка уже в больнице.

Мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время ведется следствие.