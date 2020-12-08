Премьер-министр Румынии ушел в отставку

- Азия и мир, политика
- 11:04, 08 декабря 2020
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CentralAsia (CA) - После поражения Национал-либеральной партии на парламентских выборах в Румынии ее лидер Людовик Орбан объявил об отставке, передает Euronews.
Пандемия коронавируса и экономический кризис вызвали апатию и разочарование среди части избирателей, что стало причиной низкой явки.
Тем временем либералы начали коалиционные переговоры с объединением «Союз спасения Румынии - Партия свободы, единства и солидарности» и Демократическим союзом венгров Румынии.
Зигфрид Мурешан, международный представитель НЛП: «Мы ожидаем, что Румынией в течение следующих 4 лет будет управлять проевропейский кабинет с четкими приоритетами в модернизации и развитии страны, привлечении европейского финансирования - а в нашем распоряжении 80 миллиардов евро - и в защите верховенства закона и европейских ценностей. Мы ожидаем, что этот кабинет возглавит крупнейшая правоцентристская проевропейская партия Румынии - Национал-либеральная партия».