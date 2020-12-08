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  8 декабря 2020
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Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 74 206

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 7 декабря 2020 года количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 74 206 (+153).

По данным Минздрава, случаи новых заболеваний выявлены 4 областях страны и городе Ташкенте.

Общее число выздоровевших пациентов составило 71 482 (+167), а показатель выздоровления - 97%.

Из 2113 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 179 находятся в тяжёлом состоянии, а 34 - в критическом.

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