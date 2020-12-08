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  8 декабря 2020
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Палата Конгресса США приняла резолюцию об укреплении стратегического партнерства с Монголией

CentralAsia (MNG) -  Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, укрепляющую стратегическое партнерство Монголии и США. Проект резолюции «Укрепление стратегического партнерства Монголия-США» одобрен Палатой представителей Конгресса США.

Отношения между двумя странами были определены как «всеобъемлющее партнерство» в 2004 году, подтверждены в 2007 году и достигли стратегического уровня в 2018 и 2019 годах.

«Долгосрочная дипломатическая политика и действия двух правительств по развитию монголо-американских отношений приносят свои плоды», - пишет бывший глава МИД Монголии и депутат парламента Д.Цогтбаатар.

31 июля 2019 года после встречи Баттулги с президентом США Дональдом Трампом Государственный департамент США опубликовал Декларацию о стратегическом партнерстве между США и Монголией. Это заявление свидетельствует об успешном использовании Монголией политики третьего соседа и делает Соединенные Штаты пятой страной, подписавшей стратегическое партнерство с Монголией.

Декларация о стратегическом партнерстве между Соединенными Штатами и Монголией основана на взаимопонимании и общем стремлении к глобальному и региональному миру и безопасности, защите прав человека, свободы слова, национальной независимости и территориальной целостности. В декларации признается, что отношения США и Монголии «становились все сильнее и теснее на основе общих стратегических интересов, общих демократических ценностей, надлежащего управления, принципов суверенитета и уважения прав человека» и «что Соединенные Штаты Америки и Монголия имеют общую заинтересованность в более тесном сотрудничестве для обеспечения мира, безопасности и стабильности в регионе».

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