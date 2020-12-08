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  8 декабря 2020
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Врач рассказал, чего стоит опасаться переболевшим коронавирусом молодым людям

CentralAsia (CA) -  Генеральный секретарь итальянской Федерации врачей общей практики (Fimmg) Сильвестро Скотти рассказал РИА Новости, чего стоит опасаться переболевшим коронавирусом молодым людям.

По его словам, помимо хронической усталости и слабости в мышцах, основной угрозой для выздоровевших от коронавирусной инфекции являются психологические проблемы, которым особенно подвержены молодые люди.

Они возникают после того, как перенесенный вирус осознается как первый в жизни тяжелый удар по здоровью, говорит специалист.

«Если пожилой живет с хроническими заболеваниями, молодой вдруг осознает свою хрупкость. Он не думает о болезни как об угрозе для жизни», - пояснил он.

Скотти отметил, что различные синдромы после выздоровления испытывают порядка трети бывших пациентов. Помимо физических нарушений, они включают в себя тревожность, переменчивость настроения и бессонницу.

Психологический эффект виден в ходе самого заболевания. У молодых людей от 20 до 40 лет после заражения возникает эмоциональный эффект, при котором каждый сигнал организма ощущается в многократном объеме, сказал врач.

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