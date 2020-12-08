ВОЗ: вакцинация от коронавируса не должна быть обязательной

CentralAsia (CA) - Специалисты Всемирной организации здравоохранения считают, что вакцинация от коронавируса не должна быть обязательной, сообщает Центр новостей ООН.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гейбейесус рассказал о серологических исследованиях, которые позволяют выявить антитела и установить число переболевших коронавирусной инфекцией.



На сегодняшний день результаты таких анализов говорят о том, что подавляющая часть населения планеты все еще подвержена опасности инфицирования. Сотни серологических исследований проводятся по всему миру, они отличаются друг от друга по качеству и по типу. Некоторые, например, ставят задачей проследить, как меняется количество антител после болезни, другие пытаются выяснить показатели заболеваемости в том или ином обществе.



«Мы все еще изучаем варианты иммунного ответа на инфекцию среди представителей разных групп населения, а также продолжительность [иммунного ответа]» - подчеркнул доктор Тедрос. Он напомнил о том, что еще в январе в ВОЗ стандартизировали методы проведения серологических исследований, и этими протоколами пользуются ученые в 60 странах.



Он также напомнил, что в ряде стран в ближайшие недели или месяцы начнется иммунизация от COVID-19. Глава ВОЗ призвал прежде всего предлагать вакцинацию тем, кто более всего нуждается в такой защите, – медработникам и людям с сопутствующими заболеваниями. Далее, как считают в ВОЗ, необходимо позаботиться о маргинализированных группах населения, подвергающихся повышенному риску инфицирования. При этом, по словам главы ВОЗ, в процессе иммунизации население обязано соблюдать меры защиты от коронавируса, которые уже доказали свою эффективность.



Отвечая на вопрос о том, как преодолеть недоверие к вакцинам от COVID-19, эксперты ВОЗ рекомендовали властям действовать через каналы связи, которые пользуются у людей поддержкой. Вакцину может предложить лечащий врач, например, объяснив преимущества вакцинации.



Есть определенные обстоятельства, при которых правительства могут требовать обязательной вакцинации. Но лучше этого избежать, заявили эксперты.



«Безусловно, каждый человек сам принимает решение, - подчеркнула д-р Кейт О’Брайен. – Но необходимо знать, что в ВОЗ создана система, отвечающая за безопасность вакцин. Любые возможные побочные явления тщательно изучаются». Безопасность вакцин, по ее словам, – один из ключевых факторов массовых испытаний, которые прошли или проходят прививки от COVID-19.



При этом, по ее мнению, вакцинация не должна быть обязательной. Этой позиции придерживается и директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. «Есть определенные обстоятельства, при которых правительства могут требовать обязательной вакцинации, – отметил он. – Но лучше этого избежать». Вместо «принуждения к вакцинации» в ВОЗ рекомендуют просвещать население и убеждать его в безопасности и пользе вакцин.