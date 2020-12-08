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  8 декабря 2020
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В Узбекистан вернули из Сирии 98 женщин и детей

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан провел гуманитарную операцию «Мехр-3» по возвращению из Сирии узбекистанцев, сообщил УзРепорт.

По поручению президента Шавката Мирзиёева 98 граждан Узбекистана - 25 женщин и 73 ребенка возвращены на Родину из Сирии. Сегодня, 8 декабря они специальным авиарейсом доставлены в Ташкент.

"Этим людям, по заблуждению покинувшим нашу страну, пережившим тяжелый жизненный период, правительством будет оказана медицинская, психологическая, материальная и моральная помощь", - отмечается в сообщении.

Будут созданы необходимые условия для возвращения их к нормальной мирной жизни и интеграции в общество, доступа к образовательным и другим социальным программам, в том числе путем обеспечения надлежащим жильем и трудоустройства. В ходе первой операции в Узбекистана были возвращены 156 граждан, в ходе второй операции - 64 ребенка вернулись на Родину из зоны конфликтов на Ближнем Востоке.

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