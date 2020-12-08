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  8 декабря 2020
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В Улан-Баторе надзорно-контрольные тестирования проводятся на 69%

CentralAsia (MNG) -  Столичная чревычайная комиссия проводит тестирование на COVID-19 для предотвращения риска вспышки коронавируса в Монголии.

Целью контрольного тестирования является участие более 70 000 жителей Улан-Батора из зараженных вирусом хороо (самая маленькая административная единица) и другие хороо, оцениваемого как очень опасный, из девяти районов города Улан-Батор.

По состоянию на вчерашний день, 7 декабря, в тестировании приняли участие 69 процентов от запланированного или 48 346 человек. Для тестирования выбираются большие члены семьи, люди, которые занимаются мобильной работой, люди, работающие в сфере услуг, и люди, живущие в большом количестве в одном дворе или квартире.

Коронавирус в Монголии
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