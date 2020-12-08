В Баткенской области Кыргызстана при поддержке Узбекистана строят инфекционную больницу

CentralAsia (UZ) - Исполняющий обязанности премьер-министра, первый вице-премьер-министр Кыргызстана Артем Новиков в рамках рабочей поездки в Баткенскую область ознакомился с ходом строительства инфекционной больницы в городе Кадамжай Кадамжайского района, возводимой при поддержке Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Больница состоит из двух корпусов и рассчитана на 214 койко-мест.

Ранее Узбекистан решил оказать помощь в строительстве двух медицинских учреждений — в Бишкеке и Кадамжае — из быстровозводимых конструкций. Кроме этого Узбекистан прислал несколько партий гумпомощи для борьбы с эпидемией коронавируса.