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  8 декабря 2020
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В Баткенской области Кыргызстана при поддержке Узбекистана строят инфекционную больницу

CentralAsia (UZ) -  Исполняющий обязанности премьер-министра, первый вице-премьер-министр Кыргызстана Артем Новиков в рамках рабочей поездки в Баткенскую область ознакомился с ходом строительства инфекционной больницы в городе Кадамжай Кадамжайского района, возводимой при поддержке Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Больница состоит из двух корпусов и рассчитана на 214 койко-мест.

Ранее Узбекистан решил оказать помощь в строительстве двух медицинских учреждений — в Бишкеке и Кадамжае — из быстровозводимых конструкций. Кроме этого Узбекистан прислал несколько партий гумпомощи для борьбы с эпидемией коронавируса.

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