Звездный дождь, слияние планет и полное затмение. Какие небесные знамения ожидаются в декабре?

CentralAsia (CA) - Под самый конец 2020 года человечество ожидают сразу несколько впечатляющих ночных представлений, которые можно будет наблюдать прямо из дома, безо всяких телескопов и прочего дорогостоящего оборудования, сообщает ВВС.



В этом декабре будет представлено слияние двух планет, великолепный звездный дождь и даже полное солнечное затмение. Правда, чтобы насладиться зрелищем, понадобится одно немаловажное условие — ясное небо. Ну и еще при затмении полезно поберечь глаза, и хорошо бы получить точную информацию о том, когда и куда нужно смотреть, отмечает автор.



Вот программа небесных представлений в хронологическом порядке:



13-14 декабря: метеорный поток Геминид, который будет виден во всем мире



«Метеорные потоки как правило наблюдаются во время прохождения Землей сквозь хвосты комет. Но метеорный поток Геминид имеет иное происхождение, это хвост астероида 3200 Фаэтон», - говорит астроном Патрисия Скелтон из Королевской обсерватории в Гринвиче.



Каждый год, когда наша планета попадает в поток обломков этого астероида, ночное небо расцвечивается падающими звездами, иногда по 150 за один час.



14 декабря: полное солнечное затмение



Полное затмение можно будет наблюдать только в Чили и Аргентине. Но в век прямых трансляций в интернете наблюдать затмение можно будет в любой точке земного шара и в любое время.



В течение 24 минут молодая Луна будет проходит перед солнечным диском и на две с небольшим минуты полностью затмит дневное светило.



Во время затмения особенно сильно потемнеет на самой южной оконечности Латинской Америки.



Там за небом будут пристально следить представители народности мапуче, проживающие в Патагонии.



А следующее полное солнечное затмение произойдет в Антарктике в декабре 2021 года, потом - в Индонезии и Австралии в апреле 2023 года, далее - в США и Канаде в апреле 2024-го, на юге Европы и в Гренландии - в августе 2026-го и на большей части территории Северной Африки и Ближнего Востока в августе 2027 года.



21 декабря: великое соединение Юпитера и Сатурна



Юпитер и Сатурн — одни из лучших планет для наблюдения, поскольку они яркие и хорошо видны в ночном небе.



Великим соединением называют момент, когда с точки зрения наблюдателя планеты сходятся и начинают светить как единое целое. Именно это и должно произойти ночью 21 декабря.



Если смотреть невооруженным глазом, расстояние между планетами не будет превышать десятую градуса, но это лишь оптическая иллюзия, поскольку на самом деле Землю и Юпитер отделяет более 800 млн км, и примерно такое же расстояние сохраняется между Юпитером и Сатурном.



А в наличии хорошего бинокля, а еще лучше - телескопа, можно даже заметить четыре луны Юпитера - Ио, Европу, Ганимед и Каллисто.



Эту луны еще называют галилеевыми спутниками, в честь итальянского астронома Галилео Галилея, который в 1610 году наблюдал их в телескоп, изобретенный им же за несколько месяцев до этого.



Соединение Сатурна и Юпитера происходит раз в 19 с половиной лет, но как говорит астроном из Королевской обсерватории Эд Блумер, нынешнее будет особенным, потому что планеты сойдутся на самое близкое расстояние с XVII века — такое бывает лишь раз в жизни.