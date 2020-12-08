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  8 декабря 2020
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90-летняя британка первой в мире получила вакцину от коронавируса

CentralAsia (CA) -  90-летняя Маргарет Кинан из Великобритании первой в мире получила вакцину от коронавируса, передает телеканал Sky News.

Пожилая британка вакцинирована совместно разработанным препаратом американской компании Pfizer и немецкой BioNTech.

Сегодня, 8 декабря в Великобритании началась масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19. Британия стала первой страной в мире, сертифицировавшей для массового применения по завершении всех клинических испытаний вакцину американско-немецкого производства.

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