В России количество зараженных COVID-19 превысило отметку 2,5 млн

CentralAsia (CA) - За последние сутки в России зарегистрировано 26 097 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе выявлено активно 5 090 (19,5%) без клинических проявлений. Таким образом, всего в стране нарастающим итогом зафиксировано 2 515 009 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 80 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 323 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остается 540 831 человек.