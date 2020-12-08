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  8 декабря 2020
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Куба широко отмечает 60-летие установления дипломатических отношений с Монголией

CentralAsia (MNG) -  7 декабря исполняется 60 лет установлению дипломатических отношений между Монголией и Республикой Куба.

По случаю этого праздника по национальному телевидению Кубы был показан монгольский документальный фильм о двусторонних отношений между странами.

Были показаны интервью с послом Монголии в Гаване на кубинском национальном телевидении и 20-минутная программа о Монголии, подготовленная монгольской студией Hero Studio. На данный момент фильм имеет 302 комментария и 42 репоста, просмотрели 5,7 млн человек, говорит посол Монголии на Кубе Батцэцэг Шагдар.

Двусторонние отношения между Монголией и Кубой восходят к 7 декабря 1960 года, когда обе страны начали идти по пути взаимных знаний, сотрудничества и установили хорошие отношения, отмеченные политическим совпадением двух стран с большим потенциалом в своем народе и долгой историей.

7 декабря Куба и Монголия отмечают 60-летие установления их отношений и начала тесной дружбы, подчеркивается в пресс-релизе министерства иностранных дел карибской страны. Согласно тексту, связи между двумя правительствами были укреплены в 1970-х годах с визитами на Кубу тогдашнего президента Монголии Юмжаагийна Цэдэнбала и генерала армии Рауля Кастро Руса в азиатскую страну. В 1980-х годах два государства ратифицировали соглашения о торговле и сотрудничестве, укрепляя связи в области культуры и спорта. Крупнейший из Антильских островов также поддерживает обучение монгольских студентов в качестве солидарного вклада в знания и развитие азиатской нации. В 2016 году президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж посетил Кубу, чтобы укрепить традиционные узы дружбы. В примечании отмечается, что карибская нация способствует повышению качества жизни населения Монголии посредством регистрации и применения биотехнологических препаратов, таких как Heberprot-P. В настоящее время открываются новые горизонты для продолжения развития этих связей в рамках двустороннего сотрудничества в таких областях, как фармацевтическая медицина, биотехнологии, туризм и подготовка кадров. Остров был первой страной на континенте, установившей дипломатические отношения с Монголией, а сегодня он служит окном для общения с регионом, передает Prensa Latina.

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