В России от коронавируса умерли более 44 тыс. человек

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CentralAsia (CA) - В России за сутки от коронавирусной инфекции скончались 562 человека, передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Большинство случаев смерти выявлено в Санкт-Петербурге — 86 и Москве — 71.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 44 159 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 2,5 млн человек, из них выздоровели 1,9 млн, под медицинским наблюдением остается 540 831 пациент.