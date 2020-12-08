[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В России от коронавируса умерли более 44 тыс. человек
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// АКИpress

CentralAsia (CA) -  В России за сутки от коронавирусной инфекции скончались 562 человека, передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Большинство случаев смерти выявлено в Санкт-Петербурге — 86 и Москве — 71.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 44 159 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 2,5 млн человек, из них выздоровели 1,9 млн, под медицинским наблюдением остается 540 831 пациент.

Новости по теме:

print
  • В Бельгии начинается судебный процесс по делу о двойном теракте 2016 года
  • В Узбекистане планируют построить солнечные электростанции мощностью 5 ГВт
  • S&P оценило кредитный рейтинг Узбекистана с «негативным» прогнозом


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com